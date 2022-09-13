FT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з Харківщини

Тим часом в самій РФ все гучніше звучать заклики до початку загальнонаціональної мобілізації, інформує ZN.ua.

FT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з Харківщини
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Коли російські сили відступили з північного сходу України в минулі вихідні, в Росії військові блогери і коментатори, які підтримують війну, добре знали, хто в цьому винен. Владімір Путін не хотів призвати на службу ще більше солдатів.

Росія веде війну проти України, але «ми робимо це без залучення величезних можливостей російської держави», - писав на своєму Telegram-каналі російських блогер Юрій Котьонок.

«Не можливо перемогти, роблячи все впівсили. Держава повинна бути мобілізована для війни і перемоги. Це єдиний шлях… Всі повинні працювати: від останньої до першої людини. Всі повинні зосередитися на тому, щоб перемогти у цій війні», - додав він.

Відступ армії Москви з північного сходу України ще раз викрив слабкості російської воєнної машини і її недоліки, зокрема, в питанні живої сили, моралі, розвідки і командування, - пише Financial Times. Коли українські захисники змусили загарбників відступити з околиць Києва в кінці березня, критики звинуватили в цьому вище командування Росії і небажання Путіна оголошувати загальну мобілізацію. Така ж реакція була і зараз після подій на Харківщині.

«Нам треба чесно сказати, нас перемогли в бою. Нинішня поразка в Харкові - це наслідок того факту, що досі в Міноборони намагалися ігнорувати всі ті проблеми, які були виявлені у перші місяці війни», - написав російський блогер Юрій Подоляка, який підтримує війну проти України.


Лесь Димань, ZN.ua





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