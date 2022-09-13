«Ленд-ліз» від окупантів: скільки ворожої техніки ЗСУ захопили від початку контрнаступу
Темпи просування українських військових змушують російських загарбників відступати, кидаючи техніку та зброю, інформує
На початку вересня українські військові розпочали контрнаступ на Харківщині. За 15 днів просування до кордону України та РФ наші захисники захопили 300 одиниць ворожої техніки, свідчить інфографіка
Станом на сьогодні Збройні сили України звільнили майже всю Харківщину і почали просування у Донецьку область, де звільнили Богородичне та готуються до зачистки Святогірська. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, звільнено майже 6 тисяч кв. км української землі.
Темпи просування ЗСУ змусили російських військових поспіхом відступати. Подекуди – кидаючи на позиціях зброю та техніку.
Від початку контрнаступу українське військо поповнили:
- 134 бойові броньовані машини;
- 50 одиниць автомобільної техніки;
- 11 реактивних систем залпового вогню;
- 28 артилерійських систем;
- 17 одиниць спецтехніки;
- 6 безпілотників;
- 5 засобів ППО;
- 49 танків.