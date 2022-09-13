«Ленд-ліз» від окупантів: скільки ворожої техніки ЗСУ захопили від початку контрнаступу

На початку вересня українські військові розпочали контрнаступ на Харківщині. За 15 днів просування до кордону України та РФ наші захисники захопили 300 одиниць ворожої техніки, свідчить інфографіка Top Lead , підготовлена на основі фото та відео з відкритих джерел.

Станом на сьогодні Збройні сили України звільнили майже всю Харківщину і почали просування у Донецьку область, де звільнили Богородичне та готуються до зачистки Святогірська. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, звільнено майже 6 тисяч кв. км української землі.

Темпи просування ЗСУ змусили російських військових поспіхом відступати. Подекуди – кидаючи на позиціях зброю та техніку.

Від початку контрнаступу українське військо поповнили: