«Ленд-ліз» від окупантів: скільки ворожої техніки ЗСУ захопили від початку контрнаступу

Темпи просування українських військових змушують російських загарбників відступати, кидаючи техніку та зброю, інформує ZN.ua.

На початку вересня українські військові розпочали контрнаступ на Харківщині. За 15 днів просування до кордону України та РФ наші захисники захопили 300 одиниць ворожої техніки, свідчить інфографіка Top Lead, підготовлена на основі фото та відео з відкритих джерел.

Станом на сьогодні Збройні сили України звільнили майже всю Харківщину і почали просування у Донецьку область, де звільнили Богородичне та готуються до зачистки Святогірська. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, звільнено майже 6 тисяч кв. км української землі.

Темпи просування ЗСУ змусили російських військових поспіхом відступати. Подекуди – кидаючи на позиціях зброю та техніку.

Від початку контрнаступу українське військо поповнили:

  • 134 бойові броньовані машини;
  • 50 одиниць автомобільної техніки;
  • 11 реактивних систем залпового вогню;
  • 28 артилерійських систем;
  • 17 одиниць спецтехніки;
  • 6 безпілотників;
  • 5 засобів ППО;
  • 49 танків.

Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
Блінкен: Успіх контрнаступу – результат мужності та стійкості ЗСУБлінкен: Успіх контрнаступу – результат мужності та стійкості ЗСУ
Війська РФ захопили лікарні на Херсонщині та використовують їх лише для власних потребВійська РФ захопили лікарні на Херсонщині та використовують їх лише для власних потреб
Москву ще не взяли? Яскраві фотожаби про Путіна, окупантів та НАТОМоскву ще не взяли? Яскраві фотожаби про Путіна, окупантів та НАТО
Велика партія окупантів вирушила до пекла: свіже зведення втрат армії РФ в УкраїніВелика партія окупантів вирушила до пекла: свіже зведення втрат армії РФ в Україні
Успіх ЗСУ похитнув слабкі нерви окупантів: на Херсонщині помічені панічні дії військ рфУспіх ЗСУ похитнув слабкі нерви окупантів: на Херсонщині помічені панічні дії військ рф
ЗСУ змусили частину окупантів бігти в рф з Харківщини: війська, що залишилися, обрали нову цільЗСУ змусили частину окупантів бігти в рф з Харківщини: війська, що залишилися, обрали нову ціль
У Кремлі адекватно оцінюють справжнє значення українського контрнаступу, не визнаючи цього публічно – WELTУ Кремлі адекватно оцінюють справжнє значення українського контрнаступу, не визнаючи цього публічно – WELT
ЗСУ вдарили по семи опорних пунктах окупантів у Луганській областіЗСУ вдарили по семи опорних пунктах окупантів у Луганській області
«Потєрь нєт»: Forbes підрахували втрачену Росією техніку за неповний тиждень контрнаступу ЗСУ«Потєрь нєт»: Forbes підрахували втрачену Росією техніку за неповний тиждень контрнаступу ЗСУ
Пані посол Фельдгузен розповіла, коли та скільки IRIS-T Україна отримає від НімеччиниПані посол Фельдгузен розповіла, коли та скільки IRIS-T Україна отримає від Німеччини
Последние новости
Подгружаем последние новости