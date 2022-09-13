ЗСУ звільнили вже 300 населених пунктів в Харківській області — МО

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в ході контрнаступу захисників на північному сході країни було звільнено вже 300 населених пунктів Харківської області - це 3 800 квадратних км. Про це вона розповіла під час телемарафону .

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла Маляр.

Вона додала, що повне звільнення області відбудеться якнайшвидше.