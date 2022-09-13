ЗСУ звільнили вже 300 населених пунктів в Харківській області — МО

Від російської окупації врятовано близько 150 тисяч українців, інформує ZN.ua.

ЗСУ звільнили вже 300 населених пунктів в Харківській області — МО
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в ході контрнаступу захисників на північному сході країни було звільнено вже 300 населених пунктів Харківської області - це 3 800 квадратних км. Про це вона розповіла під час телемарафону.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла Маляр.

Вона додала, що повне звільнення області відбудеться якнайшвидше.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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