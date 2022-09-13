Конфлікт на лінії Азербайджан-Вірменія: США не відкидають втручання Росії

Росія може втрутитися у конфлікт, аби відвернути увагу від України, інформує ZN.ua.

Конфлікт на лінії Азербайджан-Вірменія: США не відкидають втручання Росії
© Офіс президента

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив побоювання, що Росія може спробувати «розпалити» конфлікт між Азербайджаном та Вірменією у нагірно-карабахському конфлікті. У ніч проти понеділка між двома сторонами знову спалахнули запеклі бої.

«Ми завжди турбуємося про те, чи Росія намагається якимось чином втрутитися в цей конфлікт, щоб відвернути увагу від України», — сказав Блінкен журналістам під час свого перебування в Індіані.

Однак, додав він, Росія також може використати свій вплив у регіоні, щоб допомогти заспокоїти ситуацію.

Раніше Держдепартамент США повідомив у прес-релізі, що Блінкен провів окремі переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і передав занепокоєння Вашингтона зіткненнями на вірмено-азербайджанському кордоні.

Глава американської дипломатії закликав Пашиняна та Алієва припинити бойові дії та заявив, що США наполягатимуть на негайному припиненні бойових дій, повідомляє Державний департамент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з ХарківщиниFT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з Харківщини
Контрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISWКонтрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISW
Успіхи українського війська роблять цілком можливим крах Росії — BloombergУспіхи українського війська роблять цілком можливим крах Росії — Bloomberg
Значна частина російських солдатів втекла з Харківщини назад до Росії — Пентагон
"До восьми тисяч щомісяця": Жданов розповів, що в росії знають про справжні втрати їхньої армії в Україні"До восьми тисяч щомісяця": Жданов розповів, що в росії знають про справжні втрати їхньої армії в Україні
У США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх УкраїниУ США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх України
Революція у Росії неминуча — письменник АкунінРеволюція у Росії неминуча — письменник Акунін
"Ми не можемо дозволити Росії шматок за шматком "з'їдати" нашу країну" – Володимир Зеленський"Ми не можемо дозволити Росії шматок за шматком "з'їдати" нашу країну" – Володимир Зеленський
У Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставкуУ Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставку
"Я руський, я з росії": у школі Дніпра розгорівся скандал через підручник, відео"Я руський, я з росії": у школі Дніпра розгорівся скандал через підручник, відео
Последние новости
Подгружаем последние новости