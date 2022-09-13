Конфлікт на лінії Азербайджан-Вірменія: США не відкидають втручання Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив побоювання, що Росія може спробувати «розпалити» конфлікт між Азербайджаном та Вірменією у нагірно-карабахському конфлікті. У ніч проти понеділка між двома сторонами знову спалахнули запеклі бої.

«Ми завжди турбуємося про те, чи Росія намагається якимось чином втрутитися в цей конфлікт, щоб відвернути увагу від України», — сказав Блінкен журналістам під час свого перебування в Індіані.

Однак, додав він, Росія також може використати свій вплив у регіоні, щоб допомогти заспокоїти ситуацію.

Раніше Держдепартамент США повідомив у прес-релізі, що Блінкен провів окремі переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і передав занепокоєння Вашингтона зіткненнями на вірмено-азербайджанському кордоні.