Кулеба про відмову Німеччини постачати Україні танки: "Абстрактні страхи та виправдання"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що розчарований сигналами, які надходять з Німеччини про те, що країна не буде постачати в Україну танки Leopard та БМП Marder, які якраз потрібні захисникам. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер .

"Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?" - пише міністра.