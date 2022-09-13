Кулеба про відмову Німеччини постачати Україні танки: "Абстрактні страхи та виправдання"

Він наголосив, що Берлін боїться. Щоправда, незрозуміло чого, інформує ZN.ua.

Кулеба про відмову Німеччини постачати Україні танки:
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що розчарований сигналами, які надходять з Німеччини про те, що країна не буде постачати в Україну танки Leopard та БМП Marder, які якраз потрібні захисникам. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?" - пише міністра.

Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 13, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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