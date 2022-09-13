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2022-09-13
Окупанти евакуюють свої родини з півдня України – ГУР
Війська РФ встановили обмеження на пересування Кримським мостом, інформує
© Getty Images
Успішні атаки ЗСУ змушують окупаційну владу Криму терміново переселяти свої родини на територію РФ,
"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, намагаються закрити доступ до інформації про наступальні дії ЗСУ та обмежили рух Кримським мостом.
Анна Конюченко, ZN.ua