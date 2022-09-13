Окупанти евакуюють свої родини з півдня України – ГУР

Війська РФ встановили обмеження на пересування Кримським мостом, інформує ZN.ua.

Окупанти евакуюють свої родини з півдня України – ГУР
© Getty Images

Успішні атаки ЗСУ змушують окупаційну владу Криму терміново переселяти свої родини на територію РФ, інформує Головне управління розвідки.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, намагаються закрити доступ до інформації про наступальні дії ЗСУ та обмежили рух Кримським мостом.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
Боррель закликає уряди держав-членів ЄС не зупинятись у підтримці УкраїниБоррель закликає уряди держав-членів ЄС не зупинятись у підтримці України
Politico: Захід не чекав, що наступ армії України на Харківщині буде настільки швидкимPolitico: Захід не чекав, що наступ армії України на Харківщині буде настільки швидким
Окупанти тікають з Мелітополя у бік КримуОкупанти тікають з Мелітополя у бік Криму
Медведєв назвав гарантії безпеки для України «прологом до Третьої світової»Медведєв назвав гарантії безпеки для України «прологом до Третьої світової»
WP: Наступ України змінює розрахунки Зеленського і ПутінаWP: Наступ України змінює розрахунки Зеленського і Путіна
Договір про гарантії безпеки для України мають ратифікувати парламенти країн-гарантівДоговір про гарантії безпеки для України мають ратифікувати парламенти країн-гарантів
Німецький завод відреконструював 16 БМП Marder для України, але не може їх відправитиНімецький завод відреконструював 16 БМП Marder для України, але не може їх відправити
На що окупанти перетворили село під Ізюмом: ексклюзивне відеоНа що окупанти перетворили село під Ізюмом: ексклюзивне відео
The Atlantic: Настав час готуватися до перемоги УкраїниThe Atlantic: Настав час готуватися до перемоги України
Окупанти на півдні від Ізюму потрапили в оточення: актуальна карта боївОкупанти на півдні від Ізюму потрапили в оточення: актуальна карта боїв
Последние новости
Подгружаем последние новости