Окупанти евакуюють свої родини з півдня України – ГУР

Успішні атаки ЗСУ змушують окупаційну владу Криму терміново переселяти свої родини на територію РФ , інформує Головне управління розвідки.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, намагаються закрити доступ до інформації про наступальні дії ЗСУ та обмежили рух Кримським мостом.