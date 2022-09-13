FT: США розглядають можливість передати Україні винищувачі у «середній чи довгостроковій перспективі»

Аналітики і чиновники на Заході допускають, що Росія ще може повторно окупувати частину тих територій, які визволила українська армія, інформує ZN.ua.

FT: США розглядають можливість передати Україні винищувачі у «середній чи довгостроковій перспективі»
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Успіхи армії України в Харківській області переконали деяких чиновників на Заході, які кажуть, що у країн НАТО і їхніх партнерів тепер більше аргументів, щоб надати Києву додаткову летальну допомогою.

«Високопоставлений чиновник США в сфері оборони сказав, що Вашингтон і його союзники обговорюють українські довгострокові потреби, такі як системи ППО, а також чи варто було б надати Києву винищувачі в «середньостроковій чи довгостроковій перспективі». Але досі США і їхні союзники відмовлялися це робити», - пише Financial Times.

Чиновники і аналітики також прогнозують, що Україна продовжить наступати. Втім, вони попереджають, що Росія все ще може повернути собі контроль над деякими територіями. Також ніхто не вірить, що прогрес Києва буде продовжуватися безперервно.


Лесь Димань, ZN.ua





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