Війська РФ захопили лікарні на Херсонщині та використовують їх лише для власних потреб

Російські війська зайняли частину лікарень на тимчасово окупованій території Херсонської області та використовують їх палати й операційні лише для лікування своїх поранених солдатів. Про це пише Центр журналістських розслідувань із посиланням на власні джерела.

Зокрема, йдеться про Каховську центральну міську лікарню імені родини Панкеєвих і медзаклад Нової Каховки. Інформацію про них підтвердив один з лікарів, якому вдалося евакуюватися з міста Каховка.

За його словами, морги обох лікарень наразі переповнені тілами загиблих окупантів, які ніхто не забирає. Частина трупів уже почали гнити через перебої електроенергії, тому санітари змушені посипати іх піском.