Війська РФ захопили лікарні на Херсонщині та використовують їх лише для власних потреб

Морги в області переповнені загиблими солдатами РФ, а місцеві втрачають можливість отримати медичну допомогу, інформує ZN.ua.

Війська РФ захопили лікарні на Херсонщині та використовують їх лише для власних потреб
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російські війська зайняли частину лікарень на тимчасово окупованій території Херсонської області та використовують їх палати й операційні лише для лікування своїх поранених солдатів. Про це пише Центр журналістських розслідувань із посиланням на власні джерела.

Зокрема, йдеться про Каховську центральну міську лікарню імені родини Панкеєвих і медзаклад Нової Каховки. Інформацію про них підтвердив один з лікарів, якому вдалося евакуюватися з міста Каховка.

За його словами, морги обох лікарень наразі переповнені тілами загиблих окупантів, які ніхто не забирає. Частина трупів уже почали гнити через перебої електроенергії, тому санітари змушені посипати іх піском.

Співрозмовник також розповів журналістам, що деяких загиблих військові РФ навіть не везуть до моргів, а спалюють за містом. У першу чергу загарбники знищують тіла жителів так званих «ДНР» і «ЛНР».


Максим Царук, ZN.ua





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