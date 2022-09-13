Україна розширює переваги на полі бою, поки Росія хитається від невдачі — WP

Далі можна чекати на просування Сил оборони в районі Маріуполя та Херсона. Проте бойові дії там вже призвели до серйозних втрат серед захисників, інформує ZN.ua.

Україна розширює переваги на полі бою, поки Росія хитається від невдачі — WP
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Наступні здобутки ЗСУ на полі бою будуть залежати від подальших дій Росії, а точніше від того, чи буде там оголошена мобілізація. Про це йдеться в матеріалі WP.

"У Росії біда. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, та чи їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – цитує видання високопосадовця США на умовах анонімності.

Інше джерело видання оцінило просування Сил оборони, зауваживши, що воно є обережним, до того ж захисники завжди закріплюють свої успіхи. Та він не вважає, що втрата Харківщини є стратегічною поразкою Росії.

У розвідці США також сумніваються, що після останніх подій Владімір Путін наважиться на застосування хімічної або ядерної зброї. Там зауважили, що наразі у РФ все ще є сили, аби перегрупуватися і здійснити сильний удар.

Експерти прогнозують, що можна розраховувати на прорив ЗСУ в районі Маріуполя та Херсона, проте активізація на півдні вже призвела до серйозних втрат серед захисників.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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