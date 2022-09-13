Україна розширює переваги на полі бою, поки Росія хитається від невдачі — WP
Далі можна чекати на просування Сил оборони в районі Маріуполя та Херсона. Проте бойові дії там вже призвели до серйозних втрат серед захисників, інформує
Наступні здобутки ЗСУ на полі бою будуть залежати від подальших дій Росії, а точніше від того, чи буде там оголошена мобілізація. Про це йдеться в
"У Росії біда. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, та чи їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – цитує видання високопосадовця США на умовах анонімності.
Інше джерело видання оцінило просування Сил оборони, зауваживши, що воно є обережним, до того ж захисники завжди закріплюють свої успіхи. Та він не вважає, що втрата Харківщини є стратегічною поразкою Росії.
У розвідці США також сумніваються, що після останніх подій Владімір Путін наважиться на застосування хімічної або ядерної зброї. Там зауважили, що наразі у РФ все ще є сили, аби перегрупуватися і здійснити сильний удар.
Експерти прогнозують, що можна розраховувати на прорив ЗСУ в районі Маріуполя та Херсона, проте активізація на півдні вже призвела до серйозних втрат серед захисників.