Москву ще не взяли? Яскраві фотожаби про Путіна, окупантів та НАТО

Станом на 13 вересня, українські захисники звільнили від російських окупантів понад 6000 квадратних кілометрів території України на сході та півдні. У Харківській області бійці вийшли на державний кордон із РФ. Мережа відреагувала жартами та фотожабами на ситуацію на фронті та реакцію на неї в Росії.

"Апостроф" зібрав найяскравіші та найдотепніші з них, інформує Апостроф.

Нагадаємо, в Росії назвали втечу своєї армії з Харківської області "перегрупуванням сил".

Також, не в змозі визнати військову поразку від Збройних сил України, російські пропагандисти заявили, що нібито в області воюють війська НАТО - "чорношкірі" та "англомовні".

Автори фотожаб та жартів обіграють ці та інші моменти. Є також сарказм з приводу того, що на тлі провалу армії РФ в Харківській області, Росія 11 вересня ввечері завдала удару по ТЕЦ у Харкові, намагаючись залишити якнайбільше українців без електрики.

"Якщо не можеш перемогти хохла, то відключи йому світло, щоб він не бачив фото твоєї поразки", - такі слова автор однієї з фотожаб вклав у вуста президента Росії Володимира Путіна.


Олена Руденко, Апостроф





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