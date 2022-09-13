В апараті прем'єра Шмигаля викрили клерка, який 15 років зливав ФСБ таємні документи

Працівник Секретаріату Кабміну 15 років шпигував на користь Росії. Це випливає з вироку Шевченківського районного суду м. Києва, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд визнав винним працівника Кабміну, який із липня 2000-го працював в Секретаріату уряду, а з 30 серпня 2019 року — на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань Прем’єр-міністра.

За матеріалами справи, чиновника завербували у 2007 році. Чоловік, якого засуджений називає "колегою", попросив допомоги у копіюванні документів з обмеженим доступом, до яких чиновник мав допуск. Той погодився і скопіював теку з грифом «таємно», що містила державну таємницю.

Надалі, протягом кількох місяців, з періодичністю приблизно один раз на тиждень, засуджений копіював для знайомого документи, що містили державну таємницю, зокрема відомості у сфері оборони, діяльності Служби безпеки України, зовнішньої політики держави тощо. За ці послуги отримав 3000 доларів.

Тоді ж, 2007 року, чиновник прибув до Москви, де особисто познайомився з двома співробітниками 5-ї Служби Федеральної служби безпеки РФ , один з яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ . За грошову винагороду йому запропонували збирати та передавати РФ відомості щодо вектора зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.

Після того протягом приблизно 3-6 місяців 2007 року чиновник копіював документи українського уряду, які містили відомості, що становлять державну таємницю, для подальшої передачі співробітнику 5-ої Служби ФСБ РФ . За це отримав близько 800 доларів.

У 2010-му співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ зустрівся із чиновником і домовився, що той працюватиме самостійно, без свого "колеги", оскільки з останнім у росіян відбувся конфлікт.

Відомо, що з того часу засуджений заповнив для ФСБ анкету і росіяни присвоїли йому псевдонім «Григорий».

Чиновнику видали мобільний телефон і фотоапарат, щоб фотографувати документи, що циркулюють у Кабінеті Міністрів України, а також карти пам’яті для накопичення знімків.

Протягом наступних кількох місяців чиновник фотографував документи, що містили інформацію по лінії міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проєктів тощо, до яких мав доступ на роботі, у тому числі з грифом «Для службового користування».

Надалі відбулася зустріч в одному з ресторанів на Невському проспекті у м. Санкт-Петербург. Чиновник передав ефесбешнику карту пам’яті з фотознімками документів і отримав 5000 доларів.

З кінця жовтня 2010-го і до лютого 2015 року чиновник через невстановлені судом причини не мав контактів із представниками спецслужб РФ , залишивши при собі наданий раніше співробітником 5-ої Служби ФСБ РФ мобільний телефон.