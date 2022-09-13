Названо регіони, які взимку житимуть без опалення

У низці регіонів України вражені ключові енергетичні об'єкти, їхній стан не дозволить здійснювати теплопостачання у майбутньому опалювальному сезоні. Про це повідомляють міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, а також експерти, яких опитував "Укрінформ" .

Найскладніша ситуація в Херсонській та Запорізькій областях. У зоні ризику й інші регіони, здебільшого лівобережні, зокрема Миколаївська, Донецька, Луганська, Харківська області, частково - Чернігівська та Полтавська області

Так, за даними Міністерства інфраструктури, йдеться про 316 котелень (304 пошкоджено та 12 зруйновано), 10 ТЕЦ (6 пошкоджено та 4 зруйновано) та 1 ТЕС.

«На цей момент відновлено 156 котелень, які знаходяться на більш безпечних територіях. Для ремонту інших заготовлено всі необхідні матеріали. Більшість робіт — лагодити дахи та вікна», - повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, є ключові об’єкти, стан пошкоджень яких не дозволяє здійснювати теплопостачання. Це, зокрема, Кременчуцька, Чернігівська та Охтирська ТЕЦ.