Німеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не так

Сьогодні міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що країна не постачатиме в Україну танки Leopard, бо домовилася про це з партнерами з Заходу, які теж цього не роблять. Та посол США в ФРГ Емі Гутман заявила, що хоча Штати й цінують німецьку допомогу Україні, проте кожна держава сама обирає, як саме підсилити українське військо. Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттер .

Щодо політики Штатів, то вона, за словами Гутман, залишається незмінною.

"США закликають усіх союзників та партнерів якнайбільше підтримувати Україну у боротьбі з повномасштабною російською агресією", - зазначила Гутман.