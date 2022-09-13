Німеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не так

Штати тим часом закликають союзників та партнерів продовжувати підтримку нашої держави, інформує ZN.ua.

Німеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не так
© Deutsche Welle

Сьогодні міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що країна не постачатиме в Україну танки Leopard, бо домовилася про це з партнерами з Заходу, які теж цього не роблять. Та посол США в ФРГ Емі Гутман заявила, що хоча Штати й цінують німецьку допомогу Україні, проте кожна держава сама обирає, як саме підсилити українське військо. Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттер.

Щодо політики Штатів, то вона, за словами Гутман, залишається незмінною.

"США закликають усіх союзників та партнерів якнайбільше підтримувати Україну у боротьбі з повномасштабною російською агресією", - зазначила Гутман.

Wir wissen die milit?rische Unterst?tzung Deutschlands f?r die Ukraine zu sch?tzen und werden uns weiterhin eng mit Berlin abstimmen. Die Politik der Vereinigten Staaten hat sich nicht ge?ndert. 1/3 https://t.co/lOrpfiaGvt

— US-Botschaft Berlin (@usbotschaft) September 13, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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