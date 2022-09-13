Росіяни повністю вийшли з Кремінної — Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські військові повністю вийшли з Кремінної, та захисники ще не зайшли в місто. Під час телемарафону він розповів, що партизани вже підняли там український стяг, інформує ZN.ua .

Гайдай зауважив, що саме з міст Кремінна та Сватове почнеться деокупація Луганської області. Війська РФ вже почали стягувати в околиці техніку.

Він також зазначив, що зі Сватового росіяни свого часу теж тікали, проте згодом повернулися.

"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані - звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої", — наголосив Гайдай.