Новостей.COM ⇒
2022-09-13
Росіяни повністю вийшли з Кремінної — Гайдай
Навколо Лимана досі тривають бої.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські військові повністю вийшли з Кремінної, та захисники ще не зайшли в місто.
Гайдай зауважив, що саме з міст Кремінна та Сватове почнеться деокупація Луганської області. Війська РФ вже почали стягувати в околиці техніку.
Він також зазначив, що зі Сватового росіяни свого часу теж тікали, проте згодом повернулися.
"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані - звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої", — наголосив Гайдай.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua