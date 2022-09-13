Контрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISW
На Херсонщині окупанти почали відбирати у місцевого населення засоби пересування, інформує
Масштабний контрнаступ українських військових завдає шкоди адміністративним можливостям окупантів та спонукає їх залишати окуповані території України, навіть ті, що далеко за лінією фронту. Про це йдеться у новому
Так, український центр спротиву повідомив 12 вересня, що російські війська по всій території окупованої Херсонщини обмежили загальну свободу пересування, посилили військові блокпости та збільшили грабування. Зокрема, окупанти відбирають у місцевих жителів мотоцикли.
«Все це явні ознаки російського відчаю. Російські війська можуть грабувати мопеди та мотоцикли, щоб тікати в разі військового колапсу», – зазначили в ISW.
На фоні цього ставленик Кремля, так званий «голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито співробітники ФСБ РФ затримали, як вони стверджують, «українських терористів». За версією росіян, затримані нібито «планували напад» на Херсонську окупаційну «адміністрацію». Водночас Центр «Український опір» повідомив, що російські війська посилили патрулювання та блокпости навколо Маріуполя, щоб перешкодити українським «диверсіям».