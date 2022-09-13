Контрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISW

Масштабний контрнаступ українських військових завдає шкоди адміністративним можливостям окупантів та спонукає їх залишати окуповані території України, навіть ті, що далеко за лінією фронту. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, український центр спротиву повідомив 12 вересня, що російські війська по всій території окупованої Херсонщини обмежили загальну свободу пересування, посилили військові блокпости та збільшили грабування. Зокрема, окупанти відбирають у місцевих жителів мотоцикли.

«Все це явні ознаки російського відчаю. Російські війська можуть грабувати мопеди та мотоцикли, щоб тікати в разі військового колапсу», – зазначили в ISW.