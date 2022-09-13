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2022-09-13
На звільнених та поки окупованих територіях фіксують величезну кількість воєнних злочинів – Генштаб
Щодня статистика звірств і злочинів росіян поповнюється сотнями нових випадків, інформує
Російські окупанти вчиняли і продовжують вчиняти в Україні безліч воєнних злочинів. Їх виявляють сотнями щодня. Про це сказано у
«На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами», – повідомляє Генштаб.
Юлія Лавришин, ZN.ua