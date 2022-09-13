На звільнених та поки окупованих територіях фіксують величезну кількість воєнних злочинів – Генштаб

Російські окупанти вчиняли і продовжують вчиняти в Україні безліч воєнних злочинів. Їх виявляють сотнями щодня. Про це сказано у зведенні Генштабу ЗСУ за 13 вересня.

«На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами», – повідомляє Генштаб.