ЗСУ деокупували ще один населений пункт у Харківській області – карта

Прикордонники показали зачистку міста.

ЗСУ деокупували ще один населений пункт у Харківській області – карта
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські прикорднники повідомили про звільнення від окупантів міста Вовчанська Харківської області.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу.", - зазначили в ДПСУ в Facebook.

На відео видно знищену техніку РФ та українських захисників, які прибирають російську агітацію з білбордів у місті.

Вовчанськ розташований за три кілометри від кордону з РФ і був окупований 24 лютого.

Стрімкий контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив окупантів тікати, залишаючи напризволяще власну техніку та боєприпаси. Але завдяки швидкому відступу значній частині російських підрозділів у регіоні вдалося перетнути кордон і втекти назад до РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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