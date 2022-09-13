ЗСУ деокупували ще один населений пункт у Харківській області – карта

Українські прикорднники повідомили про звільнення від окупантів міста Вовчанська Харківської області.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу.", - зазначили в ДПСУ в Facebook.

На відео видно знищену техніку РФ та українських захисників, які прибирають російську агітацію з білбордів у місті.

Вовчанськ розташований за три кілометри від кордону з РФ і був окупований 24 лютого.