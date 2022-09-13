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2022-09-13
ЗСУ деокупували ще один населений пункт у Харківській області – карта
Прикордонники показали зачистку міста.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Українські прикорднники повідомили про звільнення від окупантів міста Вовчанська Харківської області.
"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу.", - зазначили в ДПСУ в
На відео видно знищену техніку РФ та українських захисників, які прибирають російську агітацію з білбордів у місті.
Вовчанськ розташований за три кілометри від кордону з РФ і був окупований 24 лютого.
Стрімкий контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив окупантів тікати, залишаючи напризволяще власну техніку та боєприпаси. Але завдяки швидкому відступу значній частині російських підрозділів у регіоні вдалося перетнути кордон і втекти назад до РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua