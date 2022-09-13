The Atlantic: Настав час готуватися до перемоги України
Визволення усіх територій, які окупувала Росія, може призвести до повалення Владіміра Путіна, інформує
Впродовж останніх шести днів Збройні сили України пробили російські лінії на північному сході країни, почавши визволяти місто за містом на ще не так давно окупованій території. Спочатку Балаклію, потім Куп’янськ, а потім Ізюм, який був важливим вузлом у ланцюгу забезпечення російських військ.
Ці назви міст мало що скажуть іноземні аудиторії. Але все це місця, які були недосяжними, українці місяцями не мали з ними зв’язку. Тепер їх визволили за лічені години, - пише в статті для
Вона зауважує, що багато речей в українському наступі були неочікуваними, особливо місце його проведення. Багато тижнів Україна гучно говорила про намір почати широкомасштабний наступ на півдні. Але найбільшим шоком стала не українська тактика, а російська реакція.
«Найбільше нас здивувало те, що російські війська не чинять опір», - сказав Еплбаум заступник Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
Більше того, коли їм пропонують вибір: битися чи відступати, багато російських військових тікають якомога швидше. Впродовж кількох днів солдати і багато інших людей на місцях публікували фото поспіхом покинутої військової техніки і обладнання. Були також відео черг з автомобілів, які нібито належали колаборантам. Вони тікали з окупованих територій. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські солдати знімали свою уніформу, переодягалися в цивільний одяг і намагалися проникнути на територію Росії.