У сучасному рабстві перебувають 50 млн людей у світі — ООН

За останні п'ять років кількість людей, які перебувають у сучасному рабстві, зросла на чверть, інформує ZN.ua.

Наразі близько 28 млн людей працюють примусово, а ще 22 мільйони одружилися всупереч своєму бажанню. У сучасному рабстві перебувають 50 млн людей у світі. Про це свідчить спільна доповідь Міжнародної організації праці (МОП), Міжнародної організації з міграції (МОМ) та правозахисної групи Walk Free, повідомляє ООН.

За останні п'ять років кількість людей, які перебувають у «сучасному рабстві» зросла на чверть.

«Шокує те, що ситуація не покращується. Виправдання такого порушення фундаментальних прав людини просто немає», - заявив генеральний директор МОП Гай Райдер.

Зазначається, що порівняно з оцінками 2016 року, у 2021 році у сучасному рабстві перебувають на 10 млн осіб більше, причому найважче — жінкам та дітям.

Згідно з звітом, 86% випадків примусової праці припадає на приватний сектор, і 23% з них – це «примусова комерційна сексуальна експлуатація».

На примусову працю, «нав’язану державою», припадає 14 відсотків, у кожному восьмому випадку до роботи примушують дітей.

Сучасне рабство зустрічається практично повсюдно. Згідно зі звітом, факти насильницької експлуатації зареєстровані майже у всіх країнах світу. Зокрема, жертвами ризикують стати представники будь-яких народів.

«Причому більше половини всіх випадків підневільної праці та чверть усіх примусових шлюбів припадають на країни з рівнем доходу вищим за середній. Утричі частіше за інших дорослих працівників «невільниками» стають мігранти», - йдеться у повідомленні.

В ООН вважають, що за належної організації та дотримання законів трудова міграція є позитивним явищем. Люди можуть знайти роботу в іншій країні, а економіка держави, яка приймає трудових мігрантів, отримує робочу силу.

«Але незаконна чи погано керована міграція, а також порушення правил та етики найму роблять мігрантів особливо вразливими перед сучасними рабовласниками», - підкреслили в ООН.

«У доповіді наголошується на нагальній необхідності зробити всю міграцію безпечною, впорядкованою та регулярною. Зниження вразливості мігрантів до примусової праці та торгівлі людьми залежить насамперед від національної політики та правових рамок, які поважають, захищають та реалізують права людини та основні свободи всіх», – заявив Генеральний директор МОМ Антоніу Віторіно.

В ООН також нагадали, що примусовий шлюб — це теж рабство. Минулого року у примусовому шлюбі перебувало 22 млн людей. Це на 6,6 мільйона більше, ніж п'ять років тому.

«Але фактично кількість таких примусових шлюбів, особливо за участю дітей віком до 16 років, ймовірно, набагато вища. Шлюби з неповнолітніми вважаються примусовими хоча б тому, що дитина не може юридично погодитися на одруження», - пояснили в ООН.

Найчастіше такі шлюби пов'язані зі специфічними патріархальними поглядами та традиціями.

Згідно зі звітом, понад 85 відсотків одружених під примусом вступили у шлюб під тиском з боку родичів. 65 відсотків таких шлюбів припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Також, згідно з звітом, примусові шлюби широко поширені в арабських країнах.

У звіті також описуються кроки, завдяки яким сучасне рабство можна зупинити.

Зокрема, на думку авторів звіту, важливим є вдосконалення законодавчої бази, а також розвиток механізмів правозастосування, включаючи проведення регулярних трудових інспекцій і припинення нав'язаної державою примусової праці.

Також звіт закликає зміцнювати соціальний захист та розширювати правову підтримку працівників. Крім того, важливо підвищити встановлений законом вік одруження до 18 років.

«Інші заходи включають вирішення проблеми підвищеного ризику торгівлі людьми та примусової праці для трудових мігрантів, сприяння справедливому та етичному набору на роботу та надання широкої підтримки жінкам та дівчаткам, а також представникам інших малозахищених груп», - повідомляє ООН.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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