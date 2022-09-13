ЗСУ змусили частину окупантів бігти в рф з Харківщини: війська, що залишилися, обрали нову ціль

ЗСУ змусили частину окупантів бігти в рф з Харківщини: війська, що залишилися, обрали нову ціль

У Пентагоні назвали можливу наступну ціль росіян, взяття якої вони зосередили свої зусилля.

Під тиском Збройних сил України значна частина російських військ втекла із Харківської області на територію росії. Крім того, відступ російських військ був погано організований.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого військового чиновника США, прізвище якого не називається.

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Представник Пентагону також сказав, що повідомлення про покинуту російську техніку після відступу російської армії можуть свідчити про неорганізоване командування та контроль з боку росії.

Водночас американці назвали можливу наступну ціль росіян, на взятті якої вони зосередили свої зусилля.

"Російські сили продовжують концентрувати свої зусилля від Сіверська до Бахмуту, Бахмут і залишається в центрі уваги, де росіяни можуть спробувати закріпитися. Ми, як і раніше, спостерігаємо інтенсивне використання артилерії та авіаударів", - сказав чиновник Міноборони США.

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При цьому в Херсонській області на півдні, за словами чиновника, США вбачають навмисні та вивірені операції українців, які включають деяке помірне пересування військ уперед.



Александра Павленко, politeka.net





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