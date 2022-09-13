Дніпровський злодій у законі «Нарік» та бізнесмен Вемір Давітян причетні до розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі - ЗМІ

Дніпровський злодій у законі «Нарік» та бізнесмен Вемір Давітян причетні до розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі - ЗМІ

Правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету «Наріка» та бізнесмена Веміра Давітяна, друга голови парламентської партії «Слуга народу» Давида Арахамії до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі.

Про це повідомив політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у ФБ, повідомляє Антикор.

Нагадаємо, що нещодавно агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко повідомив, що за півроку війни було розкрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів, а вкрадена гуманітарна допомога продавалася в магазинах кількох мереж супермаркетів. Серед підозрюваних — голова обласної адміністрації Олександр Старух, його заступник та, на кшталт волонтер, Злата Некрасова, секретар міськради (заступник мера) Анатолій Куртєв.

«За інформацією з НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, більш відомого як «Нарік». Так, за розслідуванням «Української правди», бізнесмен Вемір Давітян нібито є «дивлячим» по Запорізькій області від Офісу президента» (сам він, зрозуміло, відхрещується). Торік у жовтні журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач опублікував інформацію про те, що Давітян протягом двох тижнів тричі відвідував офіс президента. Коли Ткач звернувся до одного з депутатів із проханням дати офіційний запит із цього приводу, то виявилося, що в офісі одразу заявили, що ніякого Давітяна на Банкову не запрошували. При цьому Арахамія на Банковій має свій кабінет, а з Давітяном вони дружать сім'ями, що не ховається», - пише політолог.

Він також нагадав, що «Вемір Давітян — віце-президент та керівник запорізького філіалу фонду «Солідарність», засновником якого є Олександр Петровський («Нарік») із Дніпра. А кандидатуру Олександра Старуха на посаду лобіював колишній заступник губернатора Запорізької області Геннадій Фукс – представник партії «За майбутнє» (політичний проект, пов'язаний із Ігорем Коломойським) і, як то кажуть, бізнес-партнер Давітяна».

«Загалом це люди, точніше, вирішували, спаяні масою тіньових інтересів.

До речі, фото отриманих як гуманітарну допомогу продуктів на вітринах запорізьких магазинів публікувалися ще навесні, а на початку квітня народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик направила Стару депутатський запит щодо долі гуманітарки. Нардеп отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронці від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не надходило. Ну так, розкрадачі самі на себе не заявляють... Що викликало законне обурення депутатки, оскільки в її запиті був перелік конкретних питань — скільки чого отримано, як оформляється, де зберігається. Але виразних відповідей вона так і не отримала. Українське суспільство поки що теж», - зазначив Олександр Кочетков.

У коментарі під постом агент НАБУ Євген Шевченко наголосив: «Одне уточнення: вони не «вирішували», а мародери, які під час війни гребували гуманітарною допомогою! Так що по-доброму не судити їх треба, а до стінки ставити і розстрілювати нах*й, як шалених собак. Але так як у нас розстрільної статті немає, то їх судитимуть і я думаю, що по 10 років ув'язнення кожен з них отримає».


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
"Півроку танків немає": в ОП зробили заяву через затягування допомоги Німеччини"Півроку танків немає": в ОП зробили заяву через затягування допомоги Німеччини
Німеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не такНімеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не так
Російських вчителів, затриманих на деокупованих територіях, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни
Рада ЄС погодила виділення Україні €5 мільярдів допомогиРада ЄС погодила виділення Україні €5 мільярдів допомоги
Створено єдиний номер екстреної допомоги: куди треба буде дзвонити, якщо потрібна "швидка" чи поліціяСтворено єдиний номер екстреної допомоги: куди треба буде дзвонити, якщо потрібна "швидка" чи поліція
Генератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги УкраїніГенератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги Україні
Міноборони, командування ТрО та ОВА спростували причетність Корбана до оборони Дніпра - ЗМІМіноборони, командування ТрО та ОВА спростували причетність Корбана до оборони Дніпра - ЗМІ
Частину бригад екстреної допомоги перепрофілювали на реагування на хімічні або ядерні ризикиЧастину бригад екстреної допомоги перепрофілювали на реагування на хімічні або ядерні ризики
Україна очікує транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро - ШмигальУкраїна очікує транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро - Шмигаль
Ворог зазнав величезних втрат на Запоріжжі, вбитих везуть вантажівками: зведення Генштабу на ранок 3 вересняВорог зазнав величезних втрат на Запоріжжі, вбитих везуть вантажівками: зведення Генштабу на ранок 3 вересня
Последние новости
Подгружаем последние новости