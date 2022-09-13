Дніпровський злодій у законі «Нарік» та бізнесмен Вемір Давітян причетні до розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі - ЗМІ

Правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету «Наріка» та бізнесмена Веміра Давітяна, друга голови парламентської партії «Слуга народу» Давида Арахамії до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі.



Про це повідомив політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у ФБ, повідомляє Антикор.



Нагадаємо, що нещодавно агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко повідомив, що за півроку війни було розкрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів, а вкрадена гуманітарна допомога продавалася в магазинах кількох мереж супермаркетів. Серед підозрюваних — голова обласної адміністрації Олександр Старух, його заступник та, на кшталт волонтер, Злата Некрасова, секретар міськради (заступник мера) Анатолій Куртєв.



«За інформацією з НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, більш відомого як «Нарік». Так, за розслідуванням «Української правди», бізнесмен Вемір Давітян нібито є «дивлячим» по Запорізькій області від Офісу президента» (сам він, зрозуміло, відхрещується). Торік у жовтні журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач опублікував інформацію про те, що Давітян протягом двох тижнів тричі відвідував офіс президента. Коли Ткач звернувся до одного з депутатів із проханням дати офіційний запит із цього приводу, то виявилося, що в офісі одразу заявили, що ніякого Давітяна на Банкову не запрошували. При цьому Арахамія на Банковій має свій кабінет, а з Давітяном вони дружать сім'ями, що не ховається», - пише політолог.



Він також нагадав, що «Вемір Давітян — віце-президент та керівник запорізького філіалу фонду «Солідарність», засновником якого є Олександр Петровський («Нарік») із Дніпра. А кандидатуру Олександра Старуха на посаду лобіював колишній заступник губернатора Запорізької області Геннадій Фукс – представник партії «За майбутнє» (політичний проект, пов'язаний із Ігорем Коломойським) і, як то кажуть, бізнес-партнер Давітяна».



«Загалом це люди, точніше, вирішували, спаяні масою тіньових інтересів.



До речі, фото отриманих як гуманітарну допомогу продуктів на вітринах запорізьких магазинів публікувалися ще навесні, а на початку квітня народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик направила Стару депутатський запит щодо долі гуманітарки. Нардеп отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронці від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не надходило. Ну так, розкрадачі самі на себе не заявляють... Що викликало законне обурення депутатки, оскільки в її запиті був перелік конкретних питань — скільки чого отримано, як оформляється, де зберігається. Але виразних відповідей вона так і не отримала. Українське суспільство поки що теж», - зазначив Олександр Кочетков.



У коментарі під постом агент НАБУ Євген Шевченко наголосив: «Одне уточнення: вони не «вирішували», а мародери, які під час війни гребували гуманітарною допомогою! Так що по-доброму не судити їх треба, а до стінки ставити і розстрілювати нах*й, як шалених собак. Але так як у нас розстрільної статті немає, то їх судитимуть і я думаю, що по 10 років ув'язнення кожен з них отримає».