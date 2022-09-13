"Знали, на що йшли": на звільнених територіях затримано вчителів рф, що з ними тепер буде

На звільнених під час контрнаступу ЗСУ українських територіях затримано російських вчителів, які приїхали навчати українських дітей за російськими програмами.

Як повідомила віце-прем'єр України Ірина Верещук, тепер їх судитимуть за кримінальною статтею про порушення законів та звичаїв війни.

"Вони скоїли злочин проти нашої держави. Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України та здійснювати тут заборонену законом діяльність", - сказала Верещук виданню "Страна.ua".

Верещук також запевнила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами — особами, які безпосередньо беруть участь у збройному конфлікті і їх не захищає Женевська конвенція.

Покарання за колабораційну діяльність мають понести й українські вчителі, які погодилися викладати за російською програмою.

"Там серйозні терміни покарання, і я ще раз закликаю всіх педагогів на тимчасово окупованих територіях: у жодному разі не йти на співпрацю з ворогом та окупантом, якнайшвидше евакуюватися і тим самим зберегти своє життя та здоров'я", - закликала Верещук.

Нагадаємо, за статтею про порушення законів та звичаїв війни передбачено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Коментуючи затримання вчителів російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров висловив упевненість, що їх просто кинули.

«До речі, на всіх цих «училок», які за покликом Кремля прикотили до селищ і містечок Донбасу навчати «російському світу», зрозуміло, плюнули. Ніхто їх навіть не намагався евакуювати і рятувати від хвилі ЗСУ, що накочує», - упевнений Невзоров.

Публіцист зазначив, що «дурних тіток, що перепсихувалися» просто не брали в автобуси, які вивозили крадені люстри, меблі та офіцерів.

«Скільки саме дурних тіток, котрі клюнули на космічні зарплати, опинилося в лагідних руках СБУ - ніхто поки що сказати не може. Ймовірно, штук 50», - припустив Невзоров.

У коментарях до посту Невзорова користувачі соцмереж висловлюють упевненість, що вчителі знали, на що йдуть.

«Вони знали, на що йдуть. А якщо не знали, то їм самим вчителі потрібні», «Хто вас змушував?», «Вони знали на що йшли!», «Нехай підлогу миють», «У фільтраційні табори училок», «Формально їх можна звинуватити в геноциді», "Тяжко у навчанні, легко у в'язниці", "Дурість завжди коштує дорого", "Росіяни знову не кинули своїх", - коментують користувачі Telegram долю російських педагогів, які примчали на чужу територію.