Окупанти на півдні від Ізюму потрапили в оточення: актуальна карта боїв

Українські бійці продовжують відстоювати власну незалежність і наступати у Харківському напрямку - частина ворожих військ відійшла на територію РФ, а інші опинилися відрізаними від решти окупантів, інформує Апостроф.

Карта приблизної ситуації на місцевості в Україні опублікована в Twitter Ukraine War Map.

Так, станом на вівторок, 13 вересня, ЗСУ перетнули Сіверський Донець у 2 місцях. При цьому, українські бійці звільнили Святогірськ (на північний захід від Лиману) і вийшли в ліси на південь від Кремінної (на схід від Лиману).

Крім цього, повідомляється, що окупанти відійшли через північний кордон Харківської області назад до Росії, а райони на південь від Ізюма було звільнено українськими військами. Усі росіяни, які там залишаються, відрізані від решти військ РФ, оскільки не мають доступу до переправ через Сіверський Донець.

Також, є ознаки потенційно значних змін, що відбуваються в Херсоні, але наразі нічого не підтверджено.

Ukraine War Map опублікували карту, на якій білим виділено всі території, відвойовані Україною, які раніше були окуповані.


Марія Швець, Апостроф





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