Війська РФ за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району — голова Дніпропетровської ОВА

Війська РФ у ніч на 13 вересня шість разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 13 вересня. Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина… Росіяни ударили по району шість разів», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, «Гради» та важку артилерію загарбники скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. На щастя, постраждалих немає.

Однак внаслідок обстрілів пошкоджені 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди, а також газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються, додав голова ОВА.

За його словами, у інших районах області вночі звучали сирени, але обійшлося без ворожих атак.