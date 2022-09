Україна розбила в Харківській області елітне військове формування ЗС РФ — британська розвідка

Виведені з Харківської області за останній тиждень підрозділи російських військ входили до складу 1-ї Гвардійської танкової армії, яка підпорядковується Західному військовому округу та був один із найпрестижніших російських підрозділів, заявляють у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Перша гвардійська танкова армія зазнала суттєвих втрат ще на початковому етапі вторгнення РФ в Україну та не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

Підрозділ був одним з найпрестижніших російських армій, призначених для оборони Москви і для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

«Оскільки Перша ГТА та інші формування ЗВО серйозно деградували, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Імовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», - зазначають британські аналітики.