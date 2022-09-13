Україна розбила в Харківській області елітне військове формування ЗС РФ — британська розвідка

Перша гвардійська танкова армія призначалась для захисту Москви та війни з НАТО, інформує ZN.ua.

Україна розбила в Харківській області елітне військове формування ЗС РФ — британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Виведені з Харківської області за останній тиждень підрозділи російських військ входили до складу 1-ї Гвардійської танкової армії, яка підпорядковується Західному військовому округу та був один із найпрестижніших російських підрозділів, заявляють у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Перша гвардійська танкова армія зазнала суттєвих втрат ще на початковому етапі вторгнення РФ в Україну та не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

Підрозділ був одним з найпрестижніших російських армій, призначених для оборони Москви і для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

«Оскільки Перша ГТА та інші формування ЗВО серйозно деградували, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Імовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», - зазначають британські аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/BYZhjLmtmf

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/r0Cf3z3wab

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 13, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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