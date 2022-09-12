У МЗС Польщі звинуватили деякі країни ЄС у порушенні єдності через їхню позицію щодо РФ

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач звинуватив країни ЄС, які закликають до діалогу з РФ у тому, що вони порушують європейську єдність.

Зокрема, за його словами, позиція Польщі та Угорщини щодо питань України різниться.

"Позиція Угорщини щодо України, коли йдеться про відносини з Росією, коли йдеться про нашу спільну євроатлантичну відповідь - наші позиції розходяться. У Польщі зовсім інша позиція, ніж в Угорщині, але й у Німеччини часто інша позиція, і у Франції ", - заявив чиновник в інтерв'ю PAP .

Політик також згадав слова президента Франції Макрона, який назвав країни Центральної та Східної Європи "розпалювачами війни". За словами Пшидача, це нервова реакція на ефективну та суб'єктивну політику Польщі.

"Ми продовжуватимемо нашу політику. Ми вважаємо, що в інтересах усієї Європи стримувати Росію, і ті, хто вимагав діалогу з Росією, сьогодні порушують європейську єдність, але вони повинні усвідомлювати, що їх тиск на діалог з Росією, це ж реалізовувалося за часів Нормандського формату, в якому були і Німеччина, і Франція, і ви всі знаєте, до чого привів цей формат - він не призвів до стабільного миру в Європі", - наголосив Пшидач.