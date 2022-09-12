Усі російські ганчірки знято: яскраві кадри зі звільненого Вовчанська

Українські воїни у звільненому від окупантів Вовчанську Харківської області замість російських повісили українські державні прапори, інформує Апостроф.

Про це свідчать фото та відео, опубліковані у місцевих пабліках.

Зазначається, що у місті звідусіль лунає український гімн, а місцеві жителі радіють приходу Збройних сил України.

На кадрах - українські бійці очищають місто від символіки, яку за час окупації порозвішували російські загарбники.

"Вовчанськ. Легендарні кадри з міста. Вся російська ганчірка знята, у місті висять українські державні прапори. Іноді в машинах, що проїжджають, можна почути гімн України, місцеві радіють приходу ЗСУ. Місто було в страху від попередніх гостей, але зараз ситуація там зовсім інша - на відео", - йдеться у Telegram-каналі "Добрик. Live".

Фото- та відеофакти ще раз спростовують "вкиди" російської пропаганди, що нібито росіян вигнали з міста "війська НАТО" і україномовних військових практично немає.

Кілька днів тому на тлі контрнаступу ЗСУ на Харківщині росіяни втекли із території Вовчанська.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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