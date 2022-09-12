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2022-09-12
У звільненому селі в Харківській області виявили тіла ще чотирьох закатованих цивільних
Російські військові, ймовірно, убили людей під час окупації територій Харківщини, інформує
На території звільненого від російських окупантів села Залізничне Харківської області правоохоронці виявили тіла чотирьох місцевих, що мають сліди катувань. Про це повідомив офіс генерального прокурора в
Як зазначається, до правоохоронних органів звернулися самі жителі Залізничного після його деокупації, повідомивши, що російські солдати вбили їхніх односельчан.
У неділю, 11 вересня, слідчі знайшли поховання трьох тіл на території домоволодінь. Ще одного загиблого загарбники закопали біля асфальтного заводу, розташованого навпроти залізничного вокзалу.
Максим Царук, ZN.ua