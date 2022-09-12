«Спеціальна операція» триватиме — у Кремлі прокоментували відступ із Харківської області

Про переговори у Кремлі поки що не думають.

«Спеціальна операція» триватиме — у Кремлі прокоментували відступ із Харківської області
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін обізнаний про відступ російських військ з Харківської області України, проте «спеціальна військова операція» триває і продовжуватиметься до досягнення тих цілей, які спочатку були поставлені, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок, 12 вересня.

За його словами, «все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові під час «спецоперації», доповідаються Верховному головнокомандувачу», а Путін особисто перебуває на постійному зв'язку з міністром оборони та з усіма воєначальниками.

На уточнююче запитання, чи як і раніше військове керівництво країни довірою Путіна Пєсков відповів так: «Спеціальна військова операція триває. Вона продовжуватиметься до досягнення тих цілей, які спочатку були поставлені».

Також прес-секретареві глави Кремля заявив, що Путін «не вбачає наразі будь-якої переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів», відповідаючи на заяву президента України.


Ірина Знась, ZN.ua





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