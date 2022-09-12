Пані посол Фельдгузен розповіла, коли та скільки IRIS-T Україна отримає від Німеччини

Усього на озброєнні ЗСУ буде чотири таких системи.

Пані посол Фельдгузен розповіла, коли та скільки IRIS-T Україна отримає від Німеччини
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Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що ФРН надасть Україні дві системи ППО IRIS-T цього року, а ще дві - наступного. Про це вона розповіла під час ефіру на "Радіо НВ", інформує ZN.ua.

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила Фельдгузен.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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