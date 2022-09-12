В окупованому Маріуполі почалась паливна криза

В окупованому росіянами Маріуполі почалась паливна криза. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його інформацією зараз в місті дефіцит бензину, а його вартість різко почала зростати.

«В Маріуполі вже третій день цікава паливна криза. Максимально - по 20 літрів бензину в одні руки. Через черги. Окрім того, сама ціна палива почала зростати», - зазначив Андрющенко.

Жителі окупованого міста, за його словами, жаліються на «спекуляцію» паливом.

«Місцеві жаліються на “спекулянтів”, а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше», - додав Андрющенко.