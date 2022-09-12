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2022-09-12
В окупованому Маріуполі почалась паливна криза
Ціна бензину різко зростає
В окупованому росіянами Маріуполі почалась паливна криза. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його інформацією зараз в місті дефіцит бензину, а його вартість різко почала зростати.
«В Маріуполі вже третій день цікава паливна криза. Максимально - по 20 літрів бензину в одні руки. Через черги. Окрім того, сама ціна палива почала зростати», -
Жителі окупованого міста, за його словами, жаліються на «спекуляцію» паливом.
«Місцеві жаліються на “спекулянтів”, а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше», - додав Андрющенко.
Артем Руденко, ZN.ua