У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американське відомство засуджує ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер .

"Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, які залишили тисячі мирних жителів без світла та чистої води. Ми залишаємося на боці України проти агресії Росії", - пише Прайс.