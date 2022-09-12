У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС

США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, інформує ZN.ua.

У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
© U.S. Department of State/Flickr

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американське відомство засуджує ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, які залишили тисячі мирних жителів без світла та чистої води. Ми залишаємося на боці України проти агресії Росії", - пише Прайс.

We condemn Russia’s air strikes on Ukraine’s critical infrastructure that have left thousands of civilians without power and clean water. We #StandWithUkraine against Russia’s aggression.

— Ned Price (@StateDeptSpox) September 12, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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