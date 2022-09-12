Звільнення Ізюма з окупації не дочекалися щонайменше тисяча мешканців – депутат

Люди гинули не лише від ворожих обстрілів, а й через відсутність медичної допомоги та ліків, інформує ZN.ua.

Звільнення Ізюма з окупації не дочекалися щонайменше тисяча мешканців – депутат
© ДСНС України

За час російської окупації міста Ізюм на Харківщині загинула щонайменше тисяча його мешканців, повідомив депутат міськради Максим Стрельник. Основними причинами загибелі людей є: ненадання медичної допомоги, відсутність ліків, ворожі обстріли й авіаудари.

За словами депутата, окупанти намагалися приховати власні злочини, тож інформація про кількість загиблих потребує уточнення.

«За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади», - цитує Стрельника «Укрінформ».

Містяни мали обмежений доступ до ліків, адже окупанти розграбували аптеки. Зараз питання ліків у звільненому місті – найгостріше. На рівні з необхідністю шпиталізації тих мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Стрельник нагадує, що упродовж окупації міста російські військові відмовляли в евакуації і прийнятті гуманітарних вантажів із ліками та продуктами для містян.

Зараз, за даними міськради, у місті залишається близько десяти тисяч жителів. Їх можуть евакуювати на осінньо-зимовий період, питання обговорюватимуться на найвищому рівні, однак поки що рішення немає.

«Останнім часом вдавалося проводити так звану «тиху» евакуацію, і жінки й діти до 14 років, люди похилого віку могли виїхати. Більшість ізюмчан чекають на можливість повернутися додому. Але дійсно дуже складна ситуація з критичною інфраструктурою», - пояснює депутат.

Міська влада планує встигнути відновити зруйноване окупантами до настання холодів.

Нині у місті зруйновано понад 80% інфраструктури: приватних і багатоповерхових будинків, підприємств, заводів, державних установ та навчальних закладів. Пошкоджено систему централізованого опалення, яка забезпечувала теплом узимку більшість мешканців.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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