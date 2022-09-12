В ОГП підтвердили затримання Дудіна та повідомили деталі справи

Свого часу він самоусунувся він виконання бойових розпоряджень - не організував та не координував контрдиверсійну діяльність СБУ на Харківщині, інформує ZN.ua.

В ОГП підтвердили затримання Дудіна та повідомили деталі справи
© СБУ

??Колишнього очільника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна затримали за підозрою у державній зраді - ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України. Про це повідомляє пресслужба ОГП на своєму Телеграм-каналі.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків", - повідомляють в ОГП деталі справи.

Ба більше, Дудін, за даними прокуратури, бувши у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків", залишав своє службове місце та перебував за межами області.

Він також самоусунувся він виконання бойових розпоряджень, а саме не організував та не координував контрдиверсійну діяльність СБУ в області. На додачу Дудін не забезпечив участь підрозділу в обороні Харкова у складі сил угруповання військ "Харків".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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