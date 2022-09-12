Ходжес оцінив «готовність Путіна до самогубства»

США не залишать без відповіді застосування Росією ядерної зброї, нагадав генерал, інформує ZN.ua.

Ходжес оцінив «готовність Путіна до самогубства»
© eur.army.mil

Росія може зважитись на ядерний удар як останній аргумент на тлі програшу на полі бою, але такий сценарій залишається малоймовірним, вважає колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

«У такій ситуації є ризик застосування Кремлем ядерної зброї, але я гадаю, що це малоймовірно. (…) Не думаю, що (президент РФ Владімір ) Путін або його найближчі радники схильні до самогубства», - зазначає Ходжес.

Там є ризик Kremlin, використовуючи нук в цьому положенні, але я думаю, що це unlikely. Це не справжня битва поділу, щоб бути gained, вона повинна бути неможлива для США, щоб отримати/не відповідати, і я не думаю, що Putin або його найближчих керівників є власними. @mccaffreyr3 @tomricks1 https://t.co/ADtqTGybg7

— Ben Hodges (@general_ben) September 11, 2022

Сполучені Штати відреагують на застосування Росією ядерної зброї, нагадує генерал. І це один із тих чинників, які стримують агресора.

«США відреагують на застосування Росією ядерної зброї, бо Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Якщо ми не відповідаємо, це може спонукати їх до аналогічної агресії. Наша відповідь не обов'язково буде ядерною», - зазначає він.

US would respond to Російська use of nuke because China, NK, Iran є watching. Якщо ми не відповідає, вони будуть emboldened. Response не повинно бути необхідно nuclear. Багато options in/around Ukraine Kremlin couldn't stop. Вони знають це. That's why I think it's unlikely. https://t.co/0GvV3AAwUQ

— Ben Hodges (@general_ben) September 11, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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