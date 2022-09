Ходжес оцінив «готовність Путіна до самогубства»

Росія може зважитись на ядерний удар як останній аргумент на тлі програшу на полі бою, але такий сценарій залишається малоймовірним, вважає колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

«У такій ситуації є ризик застосування Кремлем ядерної зброї, але я гадаю, що це малоймовірно. (…) Не думаю, що (президент РФ Владімір ) Путін або його найближчі радники схильні до самогубства», - зазначає Ходжес.

Сполучені Штати відреагують на застосування Росією ядерної зброї, нагадує генерал. І це один із тих чинників, які стримують агресора.

«США відреагують на застосування Росією ядерної зброї, бо Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Якщо ми не відповідаємо, це може спонукати їх до аналогічної агресії. Наша відповідь не обов'язково буде ядерною», - зазначає він.