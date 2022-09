У США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх України

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала вчорашній удар російськими ракетами по двох українських ТЕС. На своїй сторінці у Твіттер вона відзначила, що вважає це відповіддю Росії на успіх Сил оборони на фронті, інформує ZN.ua .

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Russia’s apparent response to Ukraine liberating cities and villages in the east: sending missiles to attempt to destroy critical civilian infrastructure.