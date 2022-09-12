У США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх України

На Заході чудово "розшифровують" ті чи інші дії РФ.

У США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх України
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала вчорашній удар російськими ракетами по двох українських ТЕС. На своїй сторінці у Твіттер вона відзначила, що вважає це відповіддю Росії на успіх Сил оборони на фронті, інформує ZN.ua.

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Russia’s apparent response to Ukraine liberating cities and villages in the east: sending missiles to attempt to destroy critical civilian infrastructure.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 11, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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