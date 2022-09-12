"Бавовна" струсонула 8 російських міст одночасно, місцеві налякані: "Треба валити"

Мешканці Ростова сполошилися після вибуху, який чули у всьому місті та найближчих селах.

У центрі російського Ростова пролунав вибух. Про це повідомляє одне з місцевих видань, редакція якого знаходиться у центрі міста. У коментарях до цієї новини у телеграм-каналі видання жителі Ростова почали писати, що чули звук вибуху у різних районах міста – центр, Західний, Суворовський та інші райони міста.

Крім того, звук "бавовни" був чутний і в інших населених пунктах – в Азові, Таганрозі, Новошахтинську, Шахтах, Новочеркаську, Аксі, Єйську та інших селах. Так, деякі користувачі пишуть, що вибух був такої сили, що тремтіли стіни і ледь не повилітали вікна. Тим часом у місцевому МНС повідомили, що не отримали інформації про будь-які вибухи чи НС.

Треба сказати, що в коментарях у росіян відразу почалася дика паніка: "Весь Ростов чув", "Руки і ноги затряслися", "Бавовна була, потім шум літака", "Трохи скла не повилітали", "Північний, аж стіни труснуло" , "Північний, спрацювала сигналізація у машин", "Неклинівський район, скрізь була чутна бавовна, шибки затремтіли", "Кажуть, що газовий балон вибухнув", "Бавовна? Та коли ви правду навчитеся говорити?", "Центральний ринок - затряслося будівля", "Це ж*па, потрібно валити!".

Тим часом серед коментаторів виявились і українці, які почали просто тролити росіян через цей вибух: "Не хлопок, а бавовна, ну час уже вивчити", "Ростов – це Україна", тощо.

До речі, після бурхливої ??дискусії редакція вирішила закрити коментарі у телеграм-каналі.