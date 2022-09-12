У ISW розповіли, чи може стрімке відвоювання Харківщини скоротити тривалість війни

Там визнали, що українська сторона змогла переламати хід бойових дій на свою користь, інформує ZN.ua.

У ISW розповіли, чи може стрімке відвоювання Харківщини скоротити тривалість війни
© Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни США зазначають, що успішний і стрімкий контрнаступ Сил оборони в Харківській області все ж не покладе край війні. В останньому звіті ISW йдеться про те, що кампанія ЗСУ в регіоні рано чи пізно завершиться, після чого окупаційні сили матимуть можливість побудувати нові лінії оборони і, можливо, почати локальні наступи.

Для протидії цьому українські захисники повинні будуть починати нові операції, подібні тій, що відбулася на північному сході, аби звільнити й інші захоплені території України. Саме тому війна, ймовірно, все ж затягнеться до 2023 року.

"Україна переламала хід війни на свою користь, - констатують аналітики ISW. - Київ, ймовірно, буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а Росія буде все частіше неадекватно реагувати на наростальний фізичний і психологічний тиск з боку України".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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