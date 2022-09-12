У лакованих туфлях та нагладжених брюках: ЗСУ взяли цікавих полонених, фото

Збройні Сили України активно ведуть наступ у Харківській області, деокуповуючи території та поповнюючи обмінний фонд російськими військовими, серед яких особливо вирізняються окупанти "при параді": у жіночих пальтах, лакованих туфлях і брюках зі стрілкою, інформує Апостроф .

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

У результаті важких боїв на Харківщині українські бійці 92 окремої механізованої бригади взяли в полон десятки російських окупантів: як і рядових солдатів, так і офіцерів.

Якщо судити за тим, у що вдягнені та взуті російські окупанти, то, імовірно, ситуації із забезпеченням російського окупаційного війська у Харківській області була геть безутішною, адже замість військової форми вони одягнуті в жіночі довгі пальта, лаковані гостроносі туфлі та кросівки Adidas і New Balance замість берців, шкіряні куртки, парадні брюки зі стрілками - загалом вийшов цікавий набір новітньої російської військової форми за зразком "аналоговнет". Найімовірніше, що російські окупанти змародерили цей одяг у місцевих мешканців.

На фотографії видно, що російські окупанти стоять під стіною перед українськими військовослужбовцями, які пояснюють їм їхній статус та шанси піти на обмін. Таким чином, щобільше полонених візьмуть ЗСУ, тим швидке українські воїни повернуться додому з російського полону.