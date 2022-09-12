Революція у Росії неминуча — письменник Акунін

Він вважає, що Захід повинен стати другом для російських громадян, а ворогом - саме для кремлівського режиму, інформує ZN.ua.

Революція у Росії неминуча — письменник Акунін
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Російський опозиційний письменник Боріс Акунін, який емігрував у Францію у 2014 році, переконаний, що у Росії точно буде революція. Про це він заявив під час зустрічі з прихильниками на 22 Літературному фестивалі у Берліні, повідомляє російська служба DW.

"Так, революційних настроїв у Росії зараз немає, - каже Акунін. - Але революція неминуча. Питання тільки в тому, коли вона відбудеться і скільки доль до цього буде покалічено".

Він вважає, що з 24 лютого не лише українці, але й усі інші люди, навіть ті, які живуть далеко від війни, повинні жити по-іншому.

"У російському суспільстві стався колосальний розкол. Є люди, і їх багато, що на боці путінської держави. Є люди, яких також багато, і вони виступають проти. І я, звісно, з ними", - зазначає Акунін.

Він переконаний, що лише з допомогою революції можна позбавитися від путінського режиму, який сьогодні у Росії. Та він вважає, що санкції цьому ніяк не допоможуть, додаючи, що західні політики нібито повинні стати друзями для російського народу, а ворогами - лише для чинної влади.

"Захід має не ізолюватися від росіян, а ізолювати їх від Путіна", - вважає Акунін.

Російський опозиціонер пропустив, що основна мета санкцій Заходу - не нашкодити росіянам, а фінансово знекровити саме кремлівський режим, аби той не міг вкладати свої гроші у війну проти України, де гинуть мирні мешканці, серед яких жінки, діти, люди похилого віку.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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