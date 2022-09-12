Українські органи влади відновлять роботу на звільнених територіях: названо строки

Україна планує найближчим часом відновити роботу органів влади на звільнених внаслідок контрнаступу українських військ територіях. Про заявив представник президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський під час брифінгу у Медіацентрі "Україна".

За його словами для відновлення роботи українських військових адміністрацій на деокупованих територіях достатньо «один-два тижні».

"Щойно буде забезпечена безпека місцевого населення, будуть проведені органами сектору безпеки та оборони зачистки і на тих територіях, які нещодавно були тимчасово окупованими, і там не залишиться військовослужбовців країни-окупанта, комбатантів, я гадаю, одразу ж почнуть здійснювати діяльність органи державної влади України. Це настане дуже швидко. Я гадаю, протягом наступних там одного-двох тижнів ми вже побачимо функціонування на територіях, які були звільнені, повноцінних військових адміністрацій", - сказав Веніславський.

Федір Веніславський додав, що відновлення управлінських функцій на звільнених територіях керується, законодавством «Про правовий статус військових адміністрацій та порядок призначення їхніх керівників». Тому там поки буде призначено керівників військових адміністрацій.

"У всіх адміністративно-територіальних одиницях, звільнених від російської окупації, буде визначено керівників військових адміністрацій, які на перехідний період, доки там не буде повністю відновлено всю систему влади та органів місцевого самоврядування, здійснюватимуть управлінські функції", - наголосив народний депутат.