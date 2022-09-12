Українські органи влади відновлять роботу на звільнених територіях: названо строки

Там запрацюють військові адміністрації

Українські органи влади відновлять роботу на звільнених територіях: названо строки
На звільнені території повертається українська влада
© 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Україна планує найближчим часом відновити роботу органів влади на звільнених внаслідок контрнаступу українських військ територіях. Про заявив представник президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський під час брифінгу у Медіацентрі "Україна".

За його словами для відновлення роботи українських військових адміністрацій на деокупованих територіях достатньо «один-два тижні».

"Щойно буде забезпечена безпека місцевого населення, будуть проведені органами сектору безпеки та оборони зачистки і на тих територіях, які нещодавно були тимчасово окупованими, і там не залишиться військовослужбовців країни-окупанта, комбатантів, я гадаю, одразу ж почнуть здійснювати діяльність органи державної влади України. Це настане дуже швидко. Я гадаю, протягом наступних там одного-двох тижнів ми вже побачимо функціонування на територіях, які були звільнені, повноцінних військових адміністрацій", - сказав Веніславський.

Федір Веніславський додав, що відновлення управлінських функцій на звільнених територіях керується, законодавством «Про правовий статус військових адміністрацій та порядок призначення їхніх керівників». Тому там поки буде призначено керівників військових адміністрацій.

"У всіх адміністративно-територіальних одиницях, звільнених від російської окупації, буде визначено керівників військових адміністрацій, які на перехідний період, доки там не буде повністю відновлено всю систему влади та органів місцевого самоврядування, здійснюватимуть управлінські функції", - наголосив народний депутат.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУПосли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Блок рекламы


Похожие новости
На звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналістНа звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналіст
У Кремлі зупинили підготовку до псевдореферендуму на окупованих територіях УкраїниУ Кремлі зупинили підготовку до псевдореферендуму на окупованих територіях України
Головний чиновник Мінська уклав угоду про економічну співпрацю з представником окупаційної влади СевастополяГоловний чиновник Мінська уклав угоду про економічну співпрацю з представником окупаційної влади Севастополя
Названо дату та місце поховання королеви ЄлизаветиНазвано дату та місце поховання королеви Єлизавети
Українські військові зайшли в Ізюм – заступник мераУкраїнські військові зайшли в Ізюм – заступник мера
За три дні українські захисники знищили повітряних цілей РФ на 157,5 млн доларівЗа три дні українські захисники знищили повітряних цілей РФ на 157,5 млн доларів
ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."
В МВС розповіли, що в першу чергу робитимуть на звільнених територіяхВ МВС розповіли, що в першу чергу робитимуть на звільнених територіях
30 ударів за добу: Генштаб відзвітував про роботу української авіації30 ударів за добу: Генштаб відзвітував про роботу української авіації
Українські військові звільнили деякі села на Херсонщині – ПентагонУкраїнські військові звільнили деякі села на Херсонщині – Пентагон
Последние новости
Подгружаем последние новости