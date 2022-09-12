WP: У звільнені міста Харківщини повертається надія на мирне життя, поки слідчі збирають рештки розстріляних

Зрештою, в п’ятницю росіяни тікали, як тільки могли: на крадених велосипедах, переодягнені, видаючи себе за місцевих. Через кілька годин після того, як українська армія почала наступати в напрямку села Залізничне в Харківській області, сотні російських солдатів, які базувалися там, вже поїхали геть. Багатьох з них покинули їхні ж підрозділи. В регіоні залишилися лише місцеві мешканці, шоковані 28 тижнями життя в окупації.

«Вони просто покидали автомати на землю», - сказала Washington Post у неділю Олена Матвієнко. Жінка стояла все ще дезорієнтована посеред села, усіяного кратерами і спаленими машинами включно з російським танком, завантаженим на причіп.

Перші слідчі з Харкова почали приїжджати, щоб зібрати тіла цивільних, яких застрелили росіяни. Деякі трупи лежали на вулицях місяцями.

«Не можу повірити, що ми пройшли через таке в 21 столітті», - сказала заплакана Матвієнко.

Поспішний відступ російських військових з Залізничного - це частина нової реальності, яка застала світ зненацька у минулі вихідні. Війська, які вторглися в Україну в лютому, тепер тікали з деяких частин країни, які вони раніше окупували. Українці в щойно звільнених селах у Харківській області радіють тому, що їхнє тяжке випробування долі нарешті закінчилося. Однак, всі думають, чи справді все скінчено.

«Лише Бог знає, чи вони повернуться», - сказала 75-річна Тамара Козінська. Її чоловік загинув від артилерійського пострілу невдовзі після того, як прийшли російські війська.