WP: У звільнені міста Харківщини повертається надія на мирне життя, поки слідчі збирають рештки розстріляних

Місцеві жителі розповідають, як покинуті командирами російські солдати у відчаї тікали від українського наступу, інформує ZN.ua.

WP: У звільнені міста Харківщини повертається надія на мирне життя, поки слідчі збирають рештки розстріляних
© dsns.gov.ua

Зрештою, в п’ятницю росіяни тікали, як тільки могли: на крадених велосипедах, переодягнені, видаючи себе за місцевих. Через кілька годин після того, як українська армія почала наступати в напрямку села Залізничне в Харківській області, сотні російських солдатів, які базувалися там, вже поїхали геть. Багатьох з них покинули їхні ж підрозділи. В регіоні залишилися лише місцеві мешканці, шоковані 28 тижнями життя в окупації.

«Вони просто покидали автомати на землю», - сказала Washington Post у неділю Олена Матвієнко. Жінка стояла все ще дезорієнтована посеред села, усіяного кратерами і спаленими машинами включно з російським танком, завантаженим на причіп.

Перші слідчі з Харкова почали приїжджати, щоб зібрати тіла цивільних, яких застрелили росіяни. Деякі трупи лежали на вулицях місяцями.

«Не можу повірити, що ми пройшли через таке в 21 столітті», - сказала заплакана Матвієнко.

Поспішний відступ російських військових з Залізничного - це частина нової реальності, яка застала світ зненацька у минулі вихідні. Війська, які вторглися в Україну в лютому, тепер тікали з деяких частин країни, які вони раніше окупували. Українці в щойно звільнених селах у Харківській області радіють тому, що їхнє тяжке випробування долі нарешті закінчилося. Однак, всі думають, чи справді все скінчено.

«Лише Бог знає, чи вони повернуться», - сказала 75-річна Тамара Козінська. Її чоловік загинув від артилерійського пострілу невдовзі після того, як прийшли російські війська.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУПосли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Блок рекламы


Похожие новости
ISW: «Перегрупування» сил з Харківщини – така ж брехня, як і «жест доброї волі» при відступі з-під КиєваISW: «Перегрупування» сил з Харківщини – така ж брехня, як і «жест доброї волі» при відступі з-під Києва
На території Харківщини пред'явлено понад 100 підозр у держзрадіНа території Харківщини пред'явлено понад 100 підозр у держзраді
У ISW розповіли, чи може стрімке відвоювання Харківщини скоротити тривалість війниУ ISW розповіли, чи може стрімке відвоювання Харківщини скоротити тривалість війни
Підготовка до опалювального сезону: що буде з деокупованими містами ХарківщиниПідготовка до опалювального сезону: що буде з деокупованими містами Харківщини
Мешканці звільненої Харківщини спалили будинок "головного поліцейського": боєць ЗСУ розповів, як усе булоМешканці звільненої Харківщини спалили будинок "головного поліцейського": боєць ЗСУ розповів, як усе було
На звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналістНа звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналіст
Байдена поки що не цікавить особиста зустріч із Путіним — Нуланд
Міський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли містаМіський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли міста
Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фотоНамагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото
ЗСУ просуваються на північ Харківщини: свіжі дані контрнаступу та картаЗСУ просуваються на північ Харківщини: свіжі дані контрнаступу та карта
Последние новости
Подгружаем последние новости