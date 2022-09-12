Білоруські офіцери прозріли від ЗСУ: в армії Лукашенка зізналися, чи є ще охочі полізти в Україну

Білоруські офіцери прозріли від ЗСУ: в армії Лукашенка зізналися, чи є ще охочі полізти в Україну

«З точки зору військового мистецтва та оперативної стратегії українці - красені, бажаю їм зберегти більше життів та вибити окупантів так, щоби раз і назавжди».

Про це заявив один із офіцерів Збройних сил Білорусі у розмові з журналістами білоруського видання «Наша Ніва» .

Так, один із співрозмовників видання, білоруський полковник зазначив, що Путін думав, що Україна не готова до такої війни, а виявилося, що це не готова росія.

російська техніка, поле бою

В армії Лукашенка зазначають, що українці пустили під схил саму філософію російської армії «у нас невичерпні ресурси». Адже одна справа невичерпними ресурсами володіти, а інша ними користуватися. Також виявилося, що всі військові розробки росії зазнають краху. За фактом «другу армію світу» зупинили реактивні системи кінця 90-х, зазначають білоруські військові.

«І це, звичайно, смішно, це знущання з усієї філософії непереможності російської зброї», зазначають в армії РБ.

російська техніка, розбита

В результаті «секта» тих, хто вірить у силу російської зброї, стрімко скорочуватиметься не тільки в Білорусі. Так, офіцери припускають, що продажі російської зброї знизяться і білоруські ВПК це також торкнеться.

"Що в нас думає народ? Існує свого роду пригніченість. У Мар'їній Гірці, Бресті, Вітебську ... багато вічно на спільних навчаннях, заходах. А російське ССО розмолотили в Гостомелі, під Харковом і Миколаєвим. Нічого вони не показали, загинули, та й усе, власне. Еліта", - сказав виданню майор сил спецоперацій.

російський танк, поле бою

Один із співрозмовників видання зазначив, що «в «принципі ясно, що було б з нами, якби ми туди полізли», але «деякі гарячі голови, які готові їхати воювати, ще є».

При цьому в білорусько армії очманіли від України.

"Такого явно не очікували, і можна сказати більше, що для багатьох це найголовніший злам у житті", - сказав капітан в одному з підрозділів.


Катерина Петренко, politeka.net





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