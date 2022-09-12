Зіграти свою роль в успіхах України: в Бундестазі закликали негайно надати більше зброї

На тлі новин про успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у німецькому Бундестазі закликали уряд ФРН негайно підтримати Україну і надати більше зброї, зокрема бойові машини піхоти Marder і танки Leopard 2. Про це повідомляє DW .

Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії (FDP) сказала німецькому інформаційному агентству dpa, що Німеччина зобов’язана допомогти зберегти демократію.

«Німеччина повинна негайно зіграти свою роль в успіхах України і поставити захищені машини — бойову машину піхоти Marder і основний бойовий танк Leopard 2», – сказала вона в неділю.