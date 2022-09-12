Зіграти свою роль в успіхах України: в Бундестазі закликали негайно надати більше зброї
Німецькі парламентарі наполягають на передачі Україні бойових машин піхоти Marder і танків Leopard 2 та наголошують на важливості довготривалої підтримки, інформує
На тлі новин про успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у німецькому Бундестазі закликали уряд ФРН негайно підтримати Україну і надати більше зброї, зокрема бойові машини піхоти Marder і танки Leopard 2. Про це повідомляє
Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії (FDP) сказала німецькому інформаційному агентству dpa, що Німеччина зобов’язана допомогти зберегти демократію.
«Німеччина повинна негайно зіграти свою роль в успіхах України і поставити захищені машини — бойову машину піхоти Marder і основний бойовий танк Leopard 2», – сказала вона в неділю.