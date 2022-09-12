Країни Євросоюзу не домовилися щодо обмеження цін на російський газ

Міністри енергетики країн Євросоюзу в п'ятницю, 9 вересня, не змогли подолати розбіжності та порозумітися з питання російського газу, чи варто вводити стелю цін на блакитне паливо РФ . Про це повідомляє Associated Press.

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Деякі країни розходилися в думках щодо того, чи повинна цінова стеля застосовуватися тільки до Росії або інших виробників теж.

На цій зустрічі не очікувалося ухвалення негайного рішення, але вона показала, як газовий шантаж Москви та загроза повного відключення домінували у політичному порядку денному блоку багатих країн, що борються за забезпечення основних послуг, таких як тепло та світло.

Газовий шантаж

«Росія використовувала свої постачання газу як зброю для розпалювання енергетичної кризи наступної зими, а також для того, щоб послабити нашу економіку та політично розколоти Європейський Союз», — заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

При цьому він також додав, що Євросоюз має зробити все, щоб зусилля Кремля зазнали невдачі.

Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, який також є головою екстреної наради міністрів енергетики, заявив, що ЄС не можна шантажувати.

Декілька міністрів заявили, що досягнення угоди буде непростим, враховуючи енергетичний баланс, постачання та потреби кожної країни, але вони визнали, що час має вирішальне значення, якщо найбільш уразливі люди в Європі хочуть отримати своєчасну допомогу.

Міністр Ірландії Імон Райан наполягав на тому, що заходи мають бути вжиті протягом тижнів, а не місяців.

Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек також заявив, що важливо знайти спосіб відокремити ціни на природний газ від вартості всіх інших форм енергії, особливо щодо дешевих відновлюваних джерел енергії, «без руйнування ринкових механізмів».

Нагадаємо

Енергетична криза загрожує не лише домогосподарствам, а й промисловості, оскільки енергомісткі підприємства змушені закриватися. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія «шантажує» ЄС своєю загрозою перекрити газ.

Москва вже частково чи повністю припинила постачання до 13 країн ЄС, посилаючись на технічні проблеми та санкції.

До того, як у лютому президент Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, на частку російського трубопровідного газу припадало 40% усього блакитного палива, яке імпортується Європою, а зараз на його частку припадає лише 9%.

Комісія вважає, що ЄС готовий до зими із загальним рівнем зберігання газу на рівні 82%, що набагато перевищує цільовий показник у 80%, встановлений на кінець жовтня.