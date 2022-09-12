Кулеба прокоментував часті дзвінки Макрона до Путіна

На думку дипломата, найкраще з Путіним можна домовитись на полі бою, інформує ZN.ua.

Кулеба прокоментував часті дзвінки Макрона до Путіна
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Президент Франції Емманюель Макрон має право і може продовжувати розмови з президентом РФ Владіміром Путіним, але це не принесе результату, а найкращим майданчиком для розмов з главою Кремля є поле бою, заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du dimanche міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це право президента Макрона вирішувати, з ким йому говорити. Але досвід показує, що найкращий майданчик для розмови з Путіним – це поле бою. Путін, йому завжди можна подзвонити, результату це не принесе. Це марно, тому що він брехун, і я думаю, що Еммануель Макрон це знає», - сказав глава МЗС у відповідь на питання журналіста про його ставлення до частих телефонних розмов між президентами Франції та РФ.

Кулеба нагадав, що Макрон доклав перед війною максимум зусиль, аби запобігти цьому конфлікту, однак це не спрацювало.

«Жоден показник не свідчить про те, що Путін змінив свою думку чи готовий до переговорів», - додав міністр.

При цьому він висловив певність, що дудь-яка війна закінчується дипломатією, але все залежить від того, з якої позиції розпочинати переговори.

«Ми хочемо сісти за стіл переговорів у позиції переможця. І це вирішується на полі бою», - підкреслив дипломат.

Він подякував Франції за надану військову підтримку, та політичне сприяння вступу України у ЄС, однак зауважив, що на такій великій лінії фронту зброї ніколи не буває замало, «тому ми просимо Францію зробити більше».


Ірина Знась, ZN.ua





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