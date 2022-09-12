Генштаб підтвердив звільнення Куп’янська, а також Куп’янського та Ізюмського районів

ЗСУ продовжують деокуповувати захоплені російськими військами території і водночас відбивати атаки росіян, завдаючи їм втрат. Натомість російські окупанти намагаються втримати свої позиції та покращити положення на полі бою і можливості логістичного забезпечення своїх підрозділів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 11 вересня.

«Протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних та 34 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Від цього постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускінське», – йдеться у зведенні Генштабу.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.