Прем’єрміністр назвав термін, за який Україна сподівається увійти до ЄС

За словами Дениса Шмигаля, Ми вже виконали понад 65% вимог Угоди про асоціацію, інформує ZN.ua.

Прем’єрміністр назвав термін, за який Україна сподівається увійти до ЄС
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Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу вже за два роки і робить все можливе для цього. Про це під час на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив прем’єрміністр України Денис Шмигаль.

«Ми вже виконали понад 65% вимог Угоди про асоціацію, маємо амбіцію виконати фактично всі умови до кінця цього року. Ми маємо амбіцію увійти в переговорну процедуру і будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях, бути повноцінною європейською країною в ЄС», – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, уже до кінця поточного року Україна має виконати всі сім вимог Єврокомісії, після чого розпочнеться переговорна процедура про вступ до ЄС.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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