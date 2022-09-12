Прем’єрміністр назвав термін, за який Україна сподівається увійти до ЄС

Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу вже за два роки і робить все можливе для цього. Про це під час на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив прем’єрміністр України Денис Шмигаль.

«Ми вже виконали понад 65% вимог Угоди про асоціацію, маємо амбіцію виконати фактично всі умови до кінця цього року. Ми маємо амбіцію увійти в переговорну процедуру і будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях, бути повноцінною європейською країною в ЄС», – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, уже до кінця поточного року Україна має виконати всі сім вимог Єврокомісії, після чого розпочнеться переговорна процедура про вступ до ЄС.