Для тривалої підтримки оборонної можливості України варто створити коаліцію держав – експрем’єр Швеції
Карл Більдт зазначив, що Україна має повернути свій суверенітет в міжнародно визнаних кордонах, інформує
Безпекові гарантії України можна надовго забезпечити, створивши коаліцію держав, які б підтримували наші оборонні можливості,
«Я б радше казав про коаліцію держав, які зобов'язуються впродовж тривалого часу допомагати Україні розвинути необхідні оборонні можливості. І до цього я додав би і певні політичні зобов'язання – домовленості всіляко допомагати Україні в випадку порушення її територіальної цілісності», – сказав Більдт під час 17-ої щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
При цьому колишній прем’єр Швеції зазначив, що не всі країни готові до зобов’язань, аналогічних статті 5 статуту НАТО. Вказана стаття передбачає, що напад на одну із країн Альянсу вважається нападом на весь блок.
За його словами, Україна має повернути суверенітет в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Однак, аби досягти цього, потрібно діяти поетапно.
«Потрібно йти покроково. Резолюція Генеральної асамблеї ООН у перші дні березня, продемонструвала колосальну підтримку, якої ми дуже давно не бачили. В ній чітко йшлося, що Росія має вивести свої війська на позиції до 24 лютого. Але також там було заявлено про територіальну цілісність України, що дає можливість повернутися до питання анексованого Криму, вирішення якого займе більше ніж 90 днів. Потім Європа та США зможуть взяти на себе зобов'язання щодо більшої фінансової підтримки української економіки», – підсумував Більдт.