Для тривалої підтримки оборонної можливості України варто створити коаліцію держав – експрем’єр Швеції

Безпекові гарантії України можна надовго забезпечити, створивши коаліцію держав, які б підтримували наші оборонні можливості, переконаний колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. При чому така коаліція, за його словами, може взяти на себе й певні політичні зобов’язання.

«Я б радше казав про коаліцію держав, які зобов'язуються впродовж тривалого часу допомагати Україні розвинути необхідні оборонні можливості. І до цього я додав би і певні політичні зобов'язання – домовленості всіляко допомагати Україні в випадку порушення її територіальної цілісності», – сказав Більдт під час 17-ої щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

При цьому колишній прем’єр Швеції зазначив, що не всі країни готові до зобов’язань, аналогічних статті 5 статуту НАТО. Вказана стаття передбачає, що напад на одну із країн Альянсу вважається нападом на весь блок.

За його словами, Україна має повернути суверенітет в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Однак, аби досягти цього, потрібно діяти поетапно.