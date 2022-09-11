Кадиров назвав «офігенним» відступ окупантів під Харковом

Глава Чечні Рамзан Кадиров після успіхів ЗСУ у Харківській області назвав ситуацію «офігенною» і вимагав від міністерства оборони РФ внести зміни до проведення так званої «спеціальної військової операції».

Кадиров записав та опублікував у своєму Telegram-каналі емоційне звернення, в якому заявив, що у «відході» росіян з окупованих українських міст «є свій плюс».

«Якщо сьогодні-завтра не будуть внесені зміни до проведення «спеціальної військової операції», я змушений виходити на керівництво країни та МО, щоб роз'яснити їм ситуацію на землі. Вона дуже цікава, навіть «офігенна» я сказав би. Те, що пішли, віддали кілька міст, сіл у цьому також є свій плюс», - розмірковує голова Чечні.

Розбиті російські війська зможуть повернутись і знову захопити міста, переконаний Кадиров. А також продовжити наступ на інші українські міста. «У найближчому майбутньому ми дійдемо до Одеси, ви побачите конкретні результати», - підсумував він.